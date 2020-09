Brutto incidente ad Ostia, scontro tra due auto e una moto: ferito un 33enne (Di venerdì 4 settembre 2020) Una Lancia Y, una Renault Modus e una moto Honda sono i mezzi rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel pomeriggio, alle 15:20, ad Ostia, in corso Duca di Genova, all’altezza di via delle Repubbliche Marinare. A seguito dell’impatto, la Lancia Y si è ribaltata su un fianco e il conducente, un uomo di 33 anni, è stato trasportato in codice arancione all’ospedale Grassi. La strada è stata chiusa per effettuare tutti i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. Si è reso necessario deviare anche la linea Atac. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del X Gruppo Mare. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Anto_Giovinazzi : L’adrenalina di una gara promettente si è trasformata nella delusione di un brutto incidente. In questo momento se… - CorriereCitta : Brutto incidente ad Ostia, scontro tra due auto e una moto: ferito un 33enne - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Uncini: & #8220;Tornare in moto dopo un terribile incidente? Si fa così & #8221;: 'Cancellare il passato, guardare avanti… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Uncini: & #8220;Tornare in moto dopo un terribile incidente? Si fa così & #8221;: 'Cancellare il passato, guardare avanti… - RepubblicaTv : Uncini: & #8220;Tornare in moto dopo un terribile incidente? Si fa così & #8221;: 'Cancellare il passato, guardare… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Sammarinese si cappotta a Rimini San Marino Rtv Agrigento, migrante fugge da centro accoglienza: investito e ucciso da auto, feriti 3 poliziotti. Video choc

Un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) è stato investito da un'auto ed è morto. Era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura lo scorso primo agosto. Feriti, ...

Siculiana, la fuga dei migranti finisce in tragedia: ventenne investito e ucciso da un'auto, feriti 3 poliziotti

Tragedia nella notte a Siculiana dove un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada statale 115. Era un eritreo di 20 anni arrivato ...

Un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) è stato investito da un'auto ed è morto. Era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura lo scorso primo agosto. Feriti, ...Tragedia nella notte a Siculiana dove un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania è stato investito da un'auto ed è morto lungo la strada statale 115. Era un eritreo di 20 anni arrivato ...