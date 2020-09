Branca: «Ausilio è un professionista serio. La strategia del mercato dell’Inter è giusta» (Di venerdì 4 settembre 2020) Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Repubblica del mercato nerazzurro Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Repubblica del mercato nerazzurro. Le sue parole. mercato – «Se stanno adottando la strategia giusta? Assolutamente sì. Lo scorso anno sono arrivati giovani molto interessanti come Barella e Sensi, ora è giusto cercare profili di maggiore esperienza. In questa stagione l’Inter ha una grande occasione per contendere il campionato alla Juve. Agnelli e i suoi dirigenti hanno fatto una bellissima scommessa a scegliere Pirlo. È un fuoriclasse e sono sicuro che farà bene anche in panchina, ma forse avrà bisogno di un periodo di ... Leggi su calcionews24

Il Siviglia ci ha messo l’esperienza, ma mi aspettavo un’Inter più pimpante”. L’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca a Radio Sportiva ha confessato di essere rimasto deluso dalla prestazione ...

