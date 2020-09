Andrea Delogu non si sente bene: Masi le si siede accanto (Di venerdì 4 settembre 2020) La grande sintonia mostrata da Andrea Delogu e Marcello Masi durante “La Vita in Diretta Estate” ha raggiunto ieri l’acme: il gesto di lui Ricorderemo questa stagione de “La Vita in diretta estate” (che si conclude questo pomeriggio su Raiuno) forse soprattutto per la potente alchimia che si è creata tra i due conduttori, Andrea Delogu e Marcello Masi. L’acme della complicità i due l’hanno raggiunto nella puntata di ieri: quando lei, provata e forse affaticata dalle tante ore di diretta in cui sono rimasti in video anche al posto di “Io e Te” di Pierluigi Diaco, nel corso di uno degli ultimi collegamenti si è tolta i tacchi sedendosi a terra, lui le si è posto affianco ed ha portato a termine così ... Leggi su zon

_itsmeserena : Super Andrea Delogu che legge il comunicato tutto d'un fiato come se le avessero imposto di scusarsi. 'Come se'.… - _leoisonfire : Andrea Delogu conduci per sempre la vita in diretta ti prego - 8antonio8989 : Andrea Delogu e Marcello Masi saranno in un nuovo programma da lunedì dopo #LaVitaInDirettaEstate ? #lavitaindiretta - infoitcultura : La vita in diretta estate, Marcello Masi: “Ho paura a farlo, Andrea Delogu è una donna violenta” - infoitcultura : Andrea Delogu fa una confessione inaspettata: “Sto uno straccio” -