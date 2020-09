Accertati 16 casi di Legionella a Busto Arsizio: 1 morto (Di venerdì 4 settembre 2020) “Sono stati Accertati nelle scorse ore 16 casi di Legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte e’ deceduta“. Ne da’ notizia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. “Le autorita’ sanitarie territoriali – continua Gallera – si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza, il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale e’ stata altresi’ eseguita una iperclorazione dell’acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari previsti dai protocolli di sicurezza”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

petunianelsole : Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese, e una delle pe… - Debbyoder : RT @LAVonlus: Coronavirus, si allarga in @ProvinciaTrento il focolaio partito da una ditta locale di lavorazione delle carni. Dopo i 26 cas… - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? 'Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di #legionella a #BustoArsizio, in provincia di Varese. Una delle persone co… - uragano666 : RT @FabrizioDelpret: #Covid_19. Dati fondazione Gimbe per l’ultima settimana: + 37,9% casi accertati; + 30% ricoveri; + 62% pazienti in t… -

Ultime Notizie dalla rete : Accertati casi Coronavirus Basilicata, ancora alti i contagi: altri 7 casi accertati Basilicata24 Legionella a Busto Arsizio, 16 casi accertati e un morto: analisi sull’acqua delle abitazioni

Allarme legionella a Busto Arsizio. Secondo quanto dichiarato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sono sedici i casi accertati a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un ...

Un morto e sedici casi di legionella a Busto Arsizio: accertamenti igienico-sanitari in corso

Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta. Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immedia ...

Allarme legionella a Busto Arsizio. Secondo quanto dichiarato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, sono sedici i casi accertati a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un ...Sono stati accertati nelle scorse ore 16 casi di legionella a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Una delle persone coinvolte è deceduta. Le autorità sanitarie territoriali si sono attivate immedia ...