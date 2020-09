10 piante “detox” che depurano l’aria di casa (Di venerdì 4 settembre 2020) Le piante sono potenti depuratori in grado di assorbire agenti chimici e sostanze tossiche, filtrando l’aria e purificandola. Secondo alcune ricerche condotte dalla NASA nel 2018, esistono specie maggiormente dotate di proprietà fitodepurative, in grado di eliminare benzene, formaldeide, trielina, ammoniaca e anche monossido di carbonio dagli ambienti domestici. In casa è spesso presente la formaldeide, prodotta da vernici e colle utilizzate per le pareti, per i mobili, per le stoffe e le tende. C’è anche il benzene, rilasciato nell’aria, per esempio, dal fumo di sigaretta.Gli schermi dei computer sono, invece, responsabili della presenza di xilene e toluene; mentre i detersivi inquinano la casa con l’ammoniaca. Tanti coinquilini indesiderati, insomma, che spesso possono causare disturbi di ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : piante “detox”