Unione Europea - Nel secondo trimestre elettriche e plug-in triplicano le quote (Di giovedì 3 settembre 2020) Non è solo una questione di volumi di automobili vendute, calati drasticamente nel periodo dei lockdown: il coronavirus, infatti, ha anche ridisegnato la composizione del mercato a quattro ruote, con il risultato che, nel secondo trimestre del 2020 (aprile-giugno, cioè in corrispondenza della fase acuta della crisi sanitaria e delle prime misure di allentamento che hanno lentamente avviato la ripartenza) le quote delle auto ''ricaricabili'', cumulativa di elettriche e ibride plug-in, è di fatto triplicata: dal 2,4% del medesimo trimestre del 2019, si è passati al 7,2%. Non è un vero boom. Il quadro fornito dalla Acea, però, spiega come questo exploit non vada semplicemente attribuito a una crescita, che comunque c'è stata, delle ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Unione Europea L'Unione europea alle prese con le sfide autunnali Siderweb Coronavirus, quasi 900 mila morti nel mondo. La Francia chiude 22 scuole

La Francia ha chiuso 22 delle sue 62.000 scuole, da quando sono riprese le lezioni di persona questa settimana, a causa di infezioni da coronavirus. Di queste, 10 si trovavano sull'isola francese Reun ...

Coronavirus, cosa succede a livello mondiale

I casi globali di coronavirus sono più di 26 milioni e 300 mila. I morti salgono a 868 mila. Di questi oltre 186 mila sono negli Stati Uniti seguiti da Brasile (oltre 124.600), India (oltre 68.400). I ...

