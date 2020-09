Trasporti pubblici: le nuove regole per viaggiare su bus, tram e metro spiegate bene (Di giovedì 3 settembre 2020) Le misure anti contagio per contrastare la pandemia di coronavirus hanno caratterizzato la fase 2 e per chi si trova a muoversi con mezzi pubblici tanti sono stati i disagi. Ora con l'imminente ... Leggi su today

BabboleoNews : '14 settembre: non creiamo inutile incertezza'. Non ha lasciato molti dubbi sulla ripartenza delle #scuole il gover… - CarolRognoni : RT @ScuolaNoCovid: Non ci saranno trasporti dedicati, e gli alunni utilizzeranno mezzi pubblici pieni all'80% che non garantiranno il dista… - Today_it : Trasporti pubblici: le nuove regole per viaggiare su bus, tram e metro spiegate bene - MariaLu91149151 : RT @ivocamic: #CAZZATE MA QUANTE NE SPARATE? 4 mesi di riunioni per stabilire il max 80% riempimento MEZZI PUBBLICI A #CAZZARI! Ma un giro… - Kristina_Claret : Sicula Trasporti ancora nel mirino, sequestro di beni per i fratelli Leonardi: valore 30 milioni di euro. *Compiace… -