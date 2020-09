Tmw - Il Lecce pesca in casa Napoli, Tutino e Palmiero pronti a raggiungere il Salento (Di giovedì 3 settembre 2020) Il futuro di Gennaro Tutino e Luca Palmiero, entrambi classe '96, potrebbe essere al Lecce in Serie B. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli TMW – Napoli, Palmiero e Tutino diretti verso il Lecce: TMW – Napoli, Palmiero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tmw Lecce

TUTTO mercato WEB

Il futuro di Gennaro Tutino e Luca Palmiero, entrambi classe '96, potrebbe essere al Lecce in Serie B. I due giocatori, rientrati al Napoli dopo i prestito a Empoli e Pescara, secondo quanto raccolto ...Tutti pazzi per Luka Bogdan. Il difensore è uno dei pezzi pregiati del Livorno, retrocesso in C, e nella prossima stagione tornerà a calcare i campi della Serie B: come rivela TMW, il difensore croato ...