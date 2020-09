The Boys in the Band da Broadway a Netflix: trama, cast, data, trailer del revival di Ryan Murphy (Di giovedì 3 settembre 2020) The Boys in the Band è ritenuto una pietra miliare del teatro LGBT. Ora, a oltre quarant’anni dal debutto a Broadway e dopo più di mille repliche, l’opera del drammaturgo Mart Crowley si appresta a svelarsi al pubblico di Netflix nel revival diretto da Joe Mantello e prodotto da Ryan Murphy, David Stone e Ned Martel. Questo nuovo adattamento vede coinvolto lo stesso team creativo e il medesimo cast già al lavoro sulla versione teatrale del 2018, premiata con un Tony Award per il miglior revival. Le vicende sono ambientate nella New York del 1968, già una metropoli ma ancora abituata a relegare l’omosessualità alla sicurezza delle porte chiuse. La storia è quella di un gruppo ... Leggi su optimagazine

