Test di Medicina, studenti contro il numero chiuso (Di giovedì 3 settembre 2020) Le università italiane hanno riaperto le porte ieri mattina per 66.638 studenti. Anzi, aspiranti tali. Incolonnati in file più o meno lunghe si sono affacciati per la prima volta negli atenei i ragazzi e le ragazze che vorrebbero iscriversi a Medicina. Per farlo è necessario superare il Test: la facoltà è a numero chiuso e solo in 13.072 potranno effettivamente partecipare alle lezioni del prossimo anno accademico. Uno su cinque. Covid-19 permettendo. «Siete il futuro del nostro bene più prezioso, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

dellorco85 : Probabile forzatura dell'intervistatore su skytg24, ma ascoltare alcuni ragazzi che fanno i test di ammissione a me… - fanpage : #TestMedicina “Dopo un anno di sacrifici vedersi togliere la possibilità di provare a entrare nella facoltà dei pro… - Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - MarioGuglielmi : RT @lercionotizie: #ultimora Test d'ingresso a Medicina, troppa gente assembrata: studente rinuncia e passa l'esame - ExHocMomento : @capulliarianna Io apprezzo che tu porti l'attenzione sugli altri studenti sottoposti ai test, lo scorso anno ho pa… -