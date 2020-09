Temptation Island, la messa in onda potrebbe slittare a causa di una coppia (Di giovedì 3 settembre 2020) È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island: l’entusiasmo di Alessia Marcuzzi, che condurrà il reality show dei sentimenti, è alle stelle, le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore sono state scelte e il pubblico non vede l’ora di poter seguire l’evoluzione delle loro storie. Un problema, però, potrebbe far slittare la messa in onda del programma, prevista per il 9 settembre. A mettere in dubbio la data di inizio dello show sarebbe stato un evento del tutto inaspettato. A rivelarlo il portale DavideMaggio.it, che ha svelato quanto clamorosamente accaduto nei primi momenti di registrazione di Temptation Island. Una delle sei coppie sarebbe già arrivata al capolinea, ... Leggi su dilei

