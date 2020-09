Suarez prepara l’arrivo alla Juve: telefona a Chiellini per scusarsi per il morso (Di giovedì 3 settembre 2020) Mano mano che le voci di un possibile arrivo alla Juventus di Luis Suarez si fanno più forti, la curiosità aumenta: che si diranno con Chiellini nello spogliatoio? C’è ancora un morso “mondiale” tra i due, da risolvere. A quanto pare l’attaccante del Barcellona (ancora per poco) s’è portato avanti col lavoro, o magari ha preferito cominciare a parlarne a distanza: secondo il Daily Mail avrebbe telefonato al difensore bianconero per chiarire l’incidente del 2014, e preparare così il terreno ad un approdo sereno a Torino. Il nazionale uruguaiano – è notorio – morse platealmente una spalla di Chiellini durante il match della fase a gironi contro ... Leggi su ilnapolista

