Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, screzio in aereo: “Lei lo invita a cambiare poltrona” (Di giovedì 3 settembre 2020) Quella sganciata dal settimanale Oggi in queste ore è una vera e propria bomba. I protagonisti di questo gossip sono Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. I due, secondo quanto riportato sul giornale in questione, sembrerebbero essersi ritrovati a bordo dello stesso volo lunedì 31 agosto. Questo, però, non è tutto, dato che i protagonisti pare, addirittura, siano capitati uno accanto all’altra. La sorella di Belen, considerando il tangibile imbarazzo esistente in famiglia per la rottura tra Stefano e Belen, pare abbia chiesto al suo ex cognato di cambiare posto. Lo screzio tra Stefano e Cecilia e l’incontro con Giulia Lunedì 31 agosto, sull’ultimo volo della giornata Napoli – ... Leggi su kontrokultura

