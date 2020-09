Skatepark Latina, la comunità Skaters ringrazia l’Amministrazione: ‘Per noi è la realizzazione di un sogno’ (Di giovedì 3 settembre 2020) «La comunità degli Skaters di Latina con questo comunicato intende condividere il proprio pensiero in merito alla recente approvazione in Consiglio Comunale della delibera sulla realizzazione dello Skatepark nel parco Falcone e Borsellino. Dal pomeriggio del 1 settembre, quando si è diffusa la notizia della delibera sullo Skatepark, il sentimento prevalente nella nostra comunità è uno solo: gioia infinita. Per noi è “la realizzazione di un sogno”. A chi afferma che l’amministrazione comunale non ha parlato con gli Skaters dobbiamo segnalare invece che l’amministrazione è da mesi in contatto con membri della nostra comunità con cui ha condiviso la scelta della location e della dimensione dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta

