Silvio Berlusconi Positivo: Ecco Come Sta! (Di giovedì 3 settembre 2020) Silvio Berlusconi è risultato Positivo dopo essersi sottoposto ad un tampone a seguito di un soggiorno in Sardegna. Ecco quali sono le sue condizioni e dove si trova al momento. Dopo la notizia della positività al coronavirus di Flavio Briatore, arriva adesso la conferma che anche Silvio Berlusconi si è ammalato di Covid. Per l’ex Presidente del Consiglio c’era già stata apprensione negli ultimi giorni perché si temeva avesse avuto contatti ravvicinati con Briatore, ed ora anche lui risulta essere contagiato. Ecco dov’è e quali sintomi ha. Silvio Berlusconi Positivo al Covid: dov’è e Come sta adesso! Dopo essere stato in Sardegna, ... Leggi su gossipnews.tv

