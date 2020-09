Scuola, caos graduatorie: cattedra di lingue a chi insegna matematica (Di giovedì 3 settembre 2020) Cattedre da riempire e graduatorie dei precari da rifare: parte davvero in salita l'anno scolastico per i docenti, che si ritroverà alle prese con supplenze da record. È scoppiato... Leggi su ilmattino

Scuola, caos graduatorie: cattedra di lingue a chi insegna matematica

Scuola. Il caos delle graduatorie provinciali d’istituto manda in tilt il sito dell’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. Gli elenchi di Biella e Cuneo conterebbero errori. La Regione Piemonte ...

Coronavirus, scuola: test per 32 mila, 481 sono positivi

Sono 32 mila gli insegnanti e gli amministrativi che si sono sottoposti finora al test di controllo sul coronavirus, in vista del ritorno a scuola in agenda per lunedì 14 settembre. «Di questi - ha de ...

