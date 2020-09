Samsung Galaxy A71, smartphone di fascia media con 130 euro di sconto su Amazon (Di giovedì 3 settembre 2020) Su Amazon oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy A71 a 349,20 euro anziché 479, grazie a uno sconto del 27% che fa risparmiare 129,80 euro. Si tratta di uno smartphone di fascia media, caratterizzato da un ampio display OLED da 6,7 pollici e una piattaforma hardware di buona qualità, con processore octa-core, 6 GB di RAM e batteria da 4500 mAh, particolarmente appetibile dunque a quel prezzo. Il design dello smartphone è molto curato, con linee gradevoli, buoni materiali, un frontale caratterizzato da cornici di spessore contenuto e fotocamera frontale da ben 32 Mpixel integrata in un piccolo foro posto al centro, nella parte alta del display. Tutti accorgimenti che, assieme al ... Leggi su ilfattoquotidiano

