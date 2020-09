Riscaldamento globale, l'impatto degli aerei è sempre più consistente (Di giovedì 3 settembre 2020) Soprattutto negli ultimi anni, numerose ricerche scientifiche hanno testimoniato che le emissioni degli aerei hanno un impatto ambientale minaccioso e che non può essere sottovalutato. A tal proposito,... Leggi su quotidiano

Soprattutto negli ultimi anni, numerose ricerche scientifiche hanno testimoniato che le emissioni degli aerei hanno un impatto ambientale minaccioso e che non può essere sottovalutato. A tal proposito ...

Emissioni e clima, oltre metà del danno lo abbiamo fatto sapendo di farlo

L’umanità ha emesso più CO2 dopo il 1990, quando cambiamento globale di origine antropica era ben noto, che in tutta la storia precedente. Non solo non siamo riusciti a ridurre le emissioni a seguito ...

