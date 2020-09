Reggio Calabria, l’inchiesta sull’ex direttrice del carcere è un macigno. Spero non fermi le attività nelle carceri (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli arresti domiciliari a Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria e poi direttrice di Rebibbia femminile, hanno colpito come un macigno chiunque la conoscesse e l’avesse vista lavorare. Chi frequenta il carcere femminile di Rebibbia a Roma – come noi facciamo da anni con una certa continuità, fosse solo perché a Rebibbia gioca la squadra femminile di calcio a 5 di Atletico Diritti, polisportiva creata anche da Antigone – sa che è un istituto ben gestito e ricco di opportunità per le donne detenute. Sono le opportunità offerte durante il percorso detentivo l’arma con la quale, al momento del rilascio, la persona potrà combattere la recidiva e la ricaduta in una vita criminale. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano

rubio_chef : “Uno svizzero sfida la mafia a casa loro”. La Svizzera è terra di mafia tanto quanto l’Italia e Israele è la mafia… - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - fanpage : Arrestata per 'ndrangheta Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria - Gianfra12198016 : @mamma_separata Reggio Calabria. ..ma mi sposto anche in altre città - ilfattoblog : Reggio Calabria, l’inchiesta sull’ex direttrice del carcere è un macigno. Spero non fermi le attività nelle carceri -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria Reggio Calabria: scarica dal proprio furgone rifiuti dandone fuoco, arrestato 69enne Stretto web Beni Culturali: a Naxos i Premi Comunicare l’Antico 2020 a Osanna, Malacrino e Picarelli

Dal 4 al 6 settembre torna al Parco Naxos Taormina il “Premio Comunicare l’Antico”, manifestazione organizzata da tre anni in collaborazione con il festival NaxosLegge per assegnare riconoscimenti a p ...

Reggio Calabria, l’inchiesta sull’ex direttrice del carcere è un macigno. Spero non fermi le attività nelle carceri

Gli arresti domiciliari a Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria e poi direttrice di Rebibbia femminile, hanno colpito come un macigno chiunque la conoscesse e l’avesse vist ...

Dal 4 al 6 settembre torna al Parco Naxos Taormina il “Premio Comunicare l’Antico”, manifestazione organizzata da tre anni in collaborazione con il festival NaxosLegge per assegnare riconoscimenti a p ...Gli arresti domiciliari a Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria e poi direttrice di Rebibbia femminile, hanno colpito come un macigno chiunque la conoscesse e l’avesse vist ...