REFERENDUM, PERCHÉ NO/-17. La vittoria del Sì favorirebbe le lobby e i giganti del web (Di giovedì 3 settembre 2020) Costituzionalisti come Alfonso Celotto, politologi come Gianfranco Pasquino, ex magistrati in politica come Luciano Violante... Sono molti, moltissimi gli “esperti” che in questi giorni hanno sostenuto che la vittoria del Sì al REFERENDUM sul taglio della rappresentanza parlamentare rappresenterebbe uno straordinario favore alle lobby.Non c’è dubbio che sia così. Per tre ragioni. La prima: la dimensione dei collegi aumenterebbe di quasi il 40%, rendendo di conseguenza molto più costose le già costose campagne elettorali, e dunque più stretto il legame tra gli eletti e i loro finanziatori.La seconda: soprattutto al Senato, avremmo commissioni parlamentari composte da pochissimi membri, il che affievolirebbe il controllo reciproco e consentirebbe agli interessi organizzati di ... Leggi su huffingtonpost

