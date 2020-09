"Quo vadis, Aida?" e "Amants", a Venezia la giornata delle registe (Di giovedì 3 settembre 2020) Una giornata di concorso dominata da registe donne è un bel segnale, specie se si tratta di titoli dignitosi e non di resa alle quote rosa. Senza produrre miracoli, la bosniaca Jasmila Zbanic con “Quo vadis, Aida?” e la Nicole Garcia dal talentuoso passato di attrice con “Amants” si attestano su un’accettabile sufficienza da autrici.“Quo vadis, Aida ?” dei due è il più necessario, quel tipo di film che è giusto fare ed è giusto vedere. Luglio 1995, il mattatoio di Srebenica: sembra un secolo fa, ed è storia di ieri. Una magnifica Jasna Duricic (che già mette la prima ipoteca sulla Coppa Volpi femminile) è l’Aida del titolo, traduttrice per conto ... Leggi su huffingtonpost

SMSNEWSOFFICIAL : SPECIALE #VENEZIA77: “Quo vadis, Aida?” è il nuovo film Jasmila Žbanic: “Credo che ci siano tanti film che parlano… - MonsieurPerlman : 'Quo Vadis, Aida?', dir. Jasmila Žbanic Molto soddisfatto. Rende onore a una strage terribile (purtroppo) ancora po… - pierluigipanza : RT @LuigiMascheroni: “Quo vadis, Aida?”, film politico sul massacro di Srebrenica (sguardo femminile, cinema impegnato... piacerà alla Giur… - zooppaitalia : Quo Vadis, Aida?: il massacro di Srebrenica negli occhi di una madre [recensione] - BELLECatherine7 : 'Quo vadis, Aida?' e 'Amants', a Venezia la giornata delle registe -