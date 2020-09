Neonato trovato morto in un’aiuola da un passante: “Tragedia immane” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il corpicino senza vita di un Neonato è stato trovato da un uomo mentre passeggiava: si cercano i genitori e i colpevoli della sua morte. Nel corso di una passeggiata serale per le vie di Roccapiemonte (Salerno), un uomo si è trovato di fronte ad una scoperta scioccante: il corpicino abbandonato di un Neonato. L’uomo … L'articolo Neonato trovato morto in un’aiuola da un passante: “Tragedia immane” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

