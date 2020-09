Nel piano tamponi un test rapido unico per influenza e Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Governo punta a potenziare la capacità di fare test, mercoledì giunti al record di oltre 100mila. Speranza: «A studenti e docenti 11 milioni di mascherine chirurgiche» Leggi su ilsole24ore

Iliad, oltre 6 milioni di clienti in Italia: "Nel 2021 la rete fissa"

Risultati in crescita nel primo semestre per Iliad – In Italia ricavi in crescita del 76%, va avanti il progetto sulla rete fissa che dovrebbe debuttare prima della prossima estate – Bene la Francia S ...

Nel piano tamponi un test rapido unico per influenza e Covid

Non solo raddoppiare e triplicare i tamponi che mercoledì per la prima volta hanno superato quota 100mila, raggiungendo - record assoluto - il numero mai raggiunto finora di 102.959 esami in un solo g ...

