Navalny, Russia respinge le accuse: “Non c’è nessun veleno” (Di giovedì 3 settembre 2020) Navalny, Russia respinge tutte le accuse. Per il Cremlino non ci sono tracce di veleno nel DNA del cittadino russo che ha criticato Putin. Alexei Navalny aveva del veleno nel corpo. L’oppositore russo, che nei mesi scorsi ha attacco più volte il presidente della Russia, Vladimir Putin, è stato improvvisamente molto male durante un volo. … L'articolo Navalny, Russia respinge le accuse: “Non c’è nessun veleno” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

lauraboldrini : #Merkel chiede spiegazioni alla Russia su avvelenamento di #Navalny. Non va lasciata sola: tutti i capi di govern… - Linkiesta : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha duramente attaccato la Russia per quanto accaduto a Navalny, e ha chiesto a… - LauraGaravini : La conferma dell'avvelenamento di #navalny testimonia una gestione deviata del dissenso interno da parte della… - Davideziliani80 : RT @Danilo_Sant65: #Navalny, La #Russia risponde a tono alla #Merkel: 'Basta con vostre provocazioni ,Non ci sono ragioni per accusare la R… - arual812 : RT @AlbertoLetizia2: Ammirevoli la calma e la serietà con cui #AngelaMerkel accusa la #Russia di avere avvelenato #Navalny. Mi piacerebbe c… -