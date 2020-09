Nata pantera nera a Le Cornelle, il parco nella Bergamasca. Sui social contest per il nome (Di giovedì 3 settembre 2020) Al parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo, nella Bergamasca, è Nata una cucciola di pantera nera. Pesa 3,2 chili, gode di ottima salute ed è costantemente monitorata dai veterinari del parco. La nuova arrivata è figlia della coppia di pantere nere Richard (9 anni) e Kala (7 anni). Rimarrà con la madre per un periodo massimo di due anni, poi verrà trasferita in un’altra struttura zoologica per poter creare la propria famiglia. Il parco ha deciso di far scegliere ai visitatori il nome della cucciola. Dal 3 al 10 settembre chiunque potrà partecipare a un contest per scegliere il nome della piccola: sarà sufficiente commentare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

