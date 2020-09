Migranti: “Il Governo ha sottovalutato la situazione”, dice un sindaco del PD (Di giovedì 3 settembre 2020) Sull’emergenza dell’immigrazione in Sicilia interviene anche il sindaco di Pozzallo, il Dem Roberto Ammatuna, il quale rimprovera al Governo di aver sottovalutato la situazione. Ieri si è svolto un incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e gli amministratori locali per sbloccare la situazione “Migranti” a Lampedusa. Da settimane il sindaco Totò Martello lanciava … L'articolo Migranti: “Il Governo ha sottovalutato la situazione”, dice un sindaco del PD proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AnnalisaChirico : Ho chiesto al min. Lamorgese di entrare nell’hotspot di Lampedusa per raccontare in quali condizioni ‘accogliamo’ i… - ladyonorato : Il 31% dei positivi in Sicilia sono migranti clandestini e al governo negano che ci sia un’emergenza sanitaria conn… - matteosalvinimi : La maggioranza assoluta degli italiani vuole le dimissioni della Lamorgese. E tu come la pensi? - improtaf : RT @Teresat14547770: Il sindaco dem sta coi migranti: 'Hotspot? Per titoli di giornali' - - Bakaburg1 : Ma il problema sono i migranti -

