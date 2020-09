Marta Fascina positiva al Coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo Silvio Berlusconi anche la compagna Marta Fascina è risultata positiva al test del tampone per il Coronavirus. La deputata di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier ed è in isolamento ad Arcore. La Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. Sarebbe stata Barbara Berlusconi la prima a risultare positiva in famiglia, quando ancora di Briatore non si sapeva nulla. Berlusconi il 25 agosto non ha fatto il test per controllare se il contatto con il manager gli fosse stato fatale, ma perché il Coronavirus ce l’aveva già in casa ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Berlusconi positivo, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina: «focolaio» a Villa C... - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Tampone effettuato nella notte, esito positivo - GeMa7799 : Marta Fascina ha contratto il coronavirus. La parlamentare di Forza Italia è la nuova compagna di Silvio Berlusconi… - GeMa7799 : Marta Fascina, anche la compagna di Silvio Berlusconi ha il coronavirus: 'Ci sono altri positivi', tam-tam in Forza Italia... - GHERARDIMAURO1 : RT @FQLive: #ULTIMORA #Berlusconi, anche la fidanzata Marta Fascina è positiva al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina Berlusconi positivo al Covid, contagiata anche la fidanzata Marta Fascina Corriere della Sera Berlusconi positivo al covid 19: contagiata anche la sua fidanzata

Fatali le vacanze insieme in Sardegna e i giorno successivi trascorsi insieme. Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della sera, dal 19 agosto, la famiglia Berlusconi ha temuto per un possibile cont ...

Berlusconi positivo al coronavirus, Briatore: «Non credo che dipenda dal nostro incontro...»

MILANO - Flavio Briatore ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi, che è risultato positivo al test per il coronavirus, e ritiene di non essere stato lui a contagiarlo. «Sono molto dispiaciuto per lui ...

Fatali le vacanze insieme in Sardegna e i giorno successivi trascorsi insieme. Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della sera, dal 19 agosto, la famiglia Berlusconi ha temuto per un possibile cont ...MILANO - Flavio Briatore ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi, che è risultato positivo al test per il coronavirus, e ritiene di non essere stato lui a contagiarlo. «Sono molto dispiaciuto per lui ...