Marracash e Elodie: durante una gita la coppia fa arrabbiare il web (Di giovedì 3 settembre 2020) Elodie e Marracash dopo aver visitato le bellezze della Sicilia si sono spostati a Venezia dove non poteva mancare il giro in barca. Proprio durante una loro gita, però, la coppia di artisti ha fatto arrabbiare il popolo del web Elodie e Marracash dopo aver visitato le bellezze della Sicilia si sono spostati a Venezia. Nella città lagunare non poteva mancare il giro in barca, e proprio durante una loro gita la coppia di artisti ha fatto arrabbiare il popolo del web. I due, infatti, hanno festeggiato il loro amore stappando una bottiglia di Moët & Chandon su un’imbarcazione – qualcuno ha parlato di spumante – e sfoggiando calici che sono ben ... Leggi su zon

repubblica : Venezia 77, si comincia: oltre alle star del cinema sul red carpet spuntano Diodato ed Elodie con Marracash [aggior… - italia_power : ?????????#NEWS E poi sul red carpet arriva Elodie, stupenda sirena in abito argento (e fa scintille con King Marracash)… - FilmFestivalVe : RT @dobrevsunicorns: Mi è ufficialmente partita la ship per Elodie e Marracash. Ma come si guardano? LEI UNA DEA. BELLEZZA RARA! Vestito e… - DRepubblicait : Venezia 77: sul red carpet inaugurale brillano Cate Blanchett, Tilda Swinton e la coppia Elodie - Marracash [aggior… - DRepubblicait : Venezia 77: sul red carpet inaugurale brillano Cate Blanchett, Tilda Swinton e la coppia Elodie - Marracash [aggior… -