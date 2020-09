Mancini “Contro la Bosnia sarà difficile ma dipenderà da noi” (Di giovedì 3 settembre 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – “Sarà la prima gara dopo tanti mesi e troveremo delle difficoltà, però dipenderà anche da noi e da quel che riusciremo a fare”. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini presenta così la sfida di Nations League di domani contro la Bosnia a Firenze. La squadra avversaria “è più o meno la stessa che abbiamo affrontato lo scorso anno – ha spiegato il ct degli azzurri – Non hanno Pjanic che per loro è un giocatore molto importante, però sono una squadra con ottimi calciatori. Noi abbiamo fatto bene fino a dieci mesi fa: speriamo che la squadra possa ricominciare come ha finito”. “Abbiamo recuperato dodici posizioni da quando abbiamo preso in mano la squadra – ha proseguito Mancini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di #NationsLeague contro #Bosnia ???? e #PaesiBassi… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Torna l’Italia dieci mesi dopo ??? #Mancini: “Ripartire dall’entusiasmo e dalla voglia di crescere”… - CorriereCitta : Mancini “Contro la Bosnia sarà difficile ma dipenderà da noi” - sandean04 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Torna l’Italia dieci mesi dopo ??? #Mancini: “Ripartire dall’entusiasmo e dalla voglia di crescere” ?? L'ar… - misterbius : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Torna l’Italia dieci mesi dopo ??? #Mancini: “Ripartire dall’entusiasmo e dalla voglia di crescere” ?? L'ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini “Contro 'A\Way Together', da 3 big dell'infettivologia la strada contro le sfide future del sistema sanitario Affaritaliani.it