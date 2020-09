Gianni Morandi nel mirino di Pio e Amedeo: “Giocherà con il catetere” (Di giovedì 3 settembre 2020) Siamo tutti abituati alle battute di Pio e Amedeo, che questa volta non hanno risparmiato nemmeno Gianni Morandi. La cornice dell’evento è stata l’Arena di Verona, che ha ospitato i Seat Music Awards. Si è trattato di uno dei primi eventi dopo il lock down e la sospensione di tutte le attività a causa del coronavirus. Leggerezza, Pimusica, scherzo e ironia sono stati la chiave della serata, resa ancora più divertente dal siparietto dei due comici e del cantante. Ecco lo scambio di battute che è diventato subito virale. Tornano i Seat Music Awards: tra i primi eventi dopo il lock down Si sono tenuti nella splendida cornice dell’Arena di Verona i Seat Music Awards. L’evento è stato condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada e ha riportato sul ... Leggi su velvetgossip

RaiUno : In alto i cuori per Gianni nazionale ???? #SEATMusicAwards #SEATMusicAwards20 #SMA20 @SMAufficiale @RaiRadio2… - RaiRadio2 : ?? La vita è come la marea Ti porta in secca o in alto mare Come la luna, va ?? ?? Gianni Morandi accende la musica… - morena_faenza : RT @ItaliaRai: 'La partita del cuore'quattro squadre e quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, Alessandra Amoroso. NEW YORK 3… - peppe844 : RT @SkyTG24: Partita del Cuore a Verona, Alessandra Amoroso e Gianni Morandi capitani: i partecipanti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Partita del Cuore a Verona, Alessandra Amoroso e Gianni Morandi capitani: i partecipanti -