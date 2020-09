F1, a Monza ultimo GP da team principal per Claire Williams: “Ho deciso di farmi da parte” (Di giovedì 3 settembre 2020) Claire Williams non sarà più il team principal della Williams dopo il GP di Monza. Il team lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale. L’avvento della nuova proprietà, il gruppo Dorilton Capital, ha spinto la figlia del fondatore e vice team principal di Williams Racing a fare un passo indietro. “E’ con il cuore infranto che lascio il mio ruolo all’interno della Williams – ha dichiarato Claire Williams nel comunicato – Speravo di poter continuare a lungo e di lasciare l’eredita’ della famiglia alla generazione successiva. Pero’ la necessita’ di trovare ... Leggi su sportface

