Diritti Tv, i fondi presentano ai club i progetti (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo la presentazione delle offerte vincolanti, i fondi interessati alla Serie A illustreranno oggi, in videoconferenza, i progetti d’investimento per l’ingresso con un 10% nel capitale della media company, che dovrebbe nascere con il conferimento dei Diritti tv per i prossimi 10 anni. Lo riporta il Sole 24 Ore, spiegando che dall’altra parte ci saranno … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Diritti TV Serie A: ecco le offerte dei fondi Calcio e Finanza Sindrome dell'arto fantasma: la difficile interpretazione del taglio parlamentari per un paese che rischia, forse

Spero mi si perdonerà per il titolo di questo articolo ove mai di primo acchito fuori luogo. Partorito, onestamente, con molta difficoltà, tuttavia essendo l’unico possibile per contribuire a richiama ...

Nei guai l'uomo di Zingaretti: D'Amato finisce sotto inchiesta

Danno erariale. Di questo è accusato Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio e uomo fidato di Nicola Zingaretti in regione. La Corte dei Conti sta indagando su 275mila euro che D’Amato avrebb ...

