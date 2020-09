Daydreamer - Le ali del sogno trama 4 settembre 2020: Can affronta Aylin per il bene di Emre (Di giovedì 3 settembre 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama, dopo quanto accaduto a Emre, anticipa il confronto tra Can e Aylin Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa un duro confronto, dopo quanto successo a Emre, tra Can e Aylin. Durante la preparazione della campagna per la Compass Sport, Sanem ubriaca bacia all'improvviso Can nel bosco senza sapere di essere visti da Cengiz. Poco dopo, Can riceve una tragica telefonata: Emre è rimasto coinvolto in un incidente stradale e si trova in ospedale. Mentre fa visita al ... Leggi su movieplayer

