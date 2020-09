Crolla a terra mentre corre, Chiara Miotto muore a 39 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Si è improvvisamente accasciata a terra mentre correva nella zona di Magrè di Vicenza e per lei i soccorsi si sono rivelati inutili. Così è morta Chiara Miotto, 39 anni, originaria di Schio, impiegata in un negozio Montura e con la passione per lo sport. Come riporta il Giornale di Vicenza, la donna aveva lo sport. Le immagini pubblicate sui social la mostrano infatti con gli sci ai piedi, su creste innevate. Oppure in sella alla sua mountain bike, mentre pedala lungo un sentiero di montagna. O ancora, di corsa, tra i boschi. Un malore improvviso l’ha colpita proprio mentre praticava la passione che più amava, lo sport.



Tutto è successo sabato scorso quando Chiara, amante dello sport e ... Leggi su caffeinamagazine

GiusPecoraro : RT @EugenioCardi: Un uomo si sente male, crolla in terra e muore. Una marea di dementi si accalca non per portare aiuto ma assurdamente sol… - cesarebrogi1 : RT @EugenioCardi: Un uomo si sente male, crolla in terra e muore. Una marea di dementi si accalca non per portare aiuto ma assurdamente sol… - BLIND_DATA24 : RT @EugenioCardi: Un uomo si sente male, crolla in terra e muore. Una marea di dementi si accalca non per portare aiuto ma assurdamente sol… - 73696E : RT @EugenioCardi: Un uomo si sente male, crolla in terra e muore. Una marea di dementi si accalca non per portare aiuto ma assurdamente sol… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Vicenza, collassa e crolla a terra mentre corre: Chiara muore a 39 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla terra Vicenza, collassa e crolla a terra mentre corre: Chiara muore a 39 anni Il Mattino Si sente male mentre passeggia e crolla a terra. Una 41enne trasferita in elicottero all'ospedale

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 3 settembre, in località Stava frazione di Tesero. La 41enne stava camminando quando si è improvvisamente sentita male e successivamente è cro ...

Vicenza, collassa e crolla a terra mentre corre: Chiara muore a 39 anni

Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa. Chiara Miotto, impiegata al negozio di capi sportivi Montura, è collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo running ...

L'allerta è scattata intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 3 settembre, in località Stava frazione di Tesero. La 41enne stava camminando quando si è improvvisamente sentita male e successivamente è cro ...Stroncata a 39 anni durante una delle sue passioni, la corsa. Chiara Miotto, impiegata al negozio di capi sportivi Montura, è collassata per un malore improvviso, proprio mentre stava facendo running ...