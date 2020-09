Crisanti: “Un errore che gli studenti non indossino la mascherina nel banco” (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, non è d’accordo con le direttive del Cts per la scuola e soprattutto con il fatto che la mascherina non sia obbligatoria anche quando gli studenti stanno seduti “Le mascherine servono e funzionano. Se teniamo gli studenti tutti zitti per ore va bene che non la indossino in classe, ma non ce la vedo una classe che sta in silenzio per ore. Di fatto aboliamo l’interazione sociale in una classe, perché nel momento in cui si parla si emette droplet. I ragazzi dovrebbero avere a disposizione la mascherina e se parlano se la mettono. Le mascherine andrebbero indossate anche seduti al banco, specialmente se si inizia una conversazione. A scuola si parla”. Parlando a SkyTG24 ... Leggi su ilnapolista

