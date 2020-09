Covid a Ischia, chiusi due ristoranti e un supermarket (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Tre nuovi casi di coronavirus sono stati accertati ad Ischia, tutti e tre nel comune di Forio. Due dei contagiati sono dipendenti di ristoranti, il primo sito in zona collinare e il secondo situato nei pressi del lungomare. Dopo la scoperta della positività dei dipendenti, per entrambe le attività di ristorazione è stata disposta la chiusura per sanificazione. Inoltre è risultata positiva al Covid anche la cassiera di un supermercato che era asintomatica. È stata ordinata la chiusura e la sanificazione anche per questo esercizio commerciale. Due dei nuovi positivi sono residenti a Forio ed un altro a Lacco Ameno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

