Covid-19, Londra paga i cittadini che devono stare in quarantena (Di giovedì 3 settembre 2020) Se sei positivo al coronavirus e resti a casa per la quarantena il governo ti paga un rimborso spese. È questa l'ultima trovata del governo di Londra per provare a evitare le “evasioni” dall'isolamento dei cittadini a... Leggi su europa.today

Il ministro della salute spagnolo, Salvador Illa, ha escluso che nel paese possa essere adottato un nuovo lockdown, e neppure un confinamento della capitale Madrid. Parlando durante un'intervista radi ...

Borsa svizzera: chiude in ribasso

La Borsa svizzera chiude in ribasso una seduta a lungo trascorsa in territorio positivo, segnando la peggiore performance di giornata da fine luglio. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'22 ...

