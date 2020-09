Coronavirus, contagi in aumento: 1397 nuovi positivi e 10 decessi (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Dieci le persone morte. I nuovi positivi ieri erano stati 1.326 positivi e 6 i decessi. Sono i dati del ministero della Salute sull’andamento del contagio da Covid-19 nel nostro Paese. Undici persone in piu’ ricoverate in terapia intensiva. In totale sono 120 i malati di coronavirus nei reparti di terapia intensiva. Sono in crescita anche le persone ricoverate in reparti ordinari, 68 in piu’, in totale 1.505. Gli attualmente positivi sono 28.915, contro i 27.817 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 92.790 tamponi, ieri erano stati 102.959.TORNANO A SALIRE I CONTAGI IN CAMPANIA Leggi su dire

