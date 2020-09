AISM Social Ride (Di giovedì 3 settembre 2020) ' Per combattere la sclerosi multipla dobbiamo usare tutti i mezzi ': con questo messaggio sabato 12 e domenica 13 settembre si dà il via alla , il primo evento che vedrà migliaia di ... Leggi su corrieredellosport

linda_villanti : #Repost aism_roma • • • • • • Per combattere la sclerosi multipla dobbiamo usare tutti i mezzi! Sabato 12 e domenic… - GabboAntoninoN1 : RT @OsservaSocialis: Sabato 12 e domenica 13 settembre la prima #corsa virtuale per appassionati delle due #ruote a sostegno di @AISM_onlus… - AISM_onlus : RT @OsservaSocialis: Sabato 12 e domenica 13 settembre la prima #corsa virtuale per appassionati delle due #ruote a sostegno di @AISM_onlus… - OsservaSocialis : Sabato 12 e domenica 13 settembre la prima #corsa virtuale per appassionati delle due #ruote a sostegno di… -

Ultime Notizie dalla rete : AISM Social AISM Social Ride: iniziativa virtuale a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Automazione Plus AISM Social Ride

“Per combattere la sclerosi multipla dobbiamo usare tutti i mezzi”: con questo messaggio sabato 12 e domenica 13 settembre si dà il via alla AISM SOCIAL RIDE, il primo evento che vedrà migliaia di app ...

Regionali, AISM Toscana incontra i candidati: "Più salute, diritti e ricerca per le persone con sclerosi multipla"

AISM presenta ai candidati Presidenti dei vari schieramenti e coalizioni politiche gli appelli e le priorità per la ripartenza post Covid-19: proposte concrete per i programmi di governo regionale in ...

“Per combattere la sclerosi multipla dobbiamo usare tutti i mezzi”: con questo messaggio sabato 12 e domenica 13 settembre si dà il via alla AISM SOCIAL RIDE, il primo evento che vedrà migliaia di app ...AISM presenta ai candidati Presidenti dei vari schieramenti e coalizioni politiche gli appelli e le priorità per la ripartenza post Covid-19: proposte concrete per i programmi di governo regionale in ...