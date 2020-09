Addio Messi-Barcellona, Modric ammette: “Una grande perdita per la Liga” (Di giovedì 3 settembre 2020) Le strade di Leo Messi e del Barcellona sembrano ormai destinate a dividersi. La Pulce ha intenzione di cambiare aria dopo vent'anni trascorsi con la maglia dei blaugrana addosso. Il divorzio, qualora diventasse definitivo, sarebbe davvero clamoroso, forse uno dei più grandi colpi di scena di sempre nella storia del calcio.caption id="attachment 924157" align="alignnone" width="1024" Luka Modric Real Madrid (getty images)/captionperditaLuka Modric conosce bene Messi, avendolo affrontato per tanti anni nelle sfide tra il "suo" Real Madrid e il Barcellona. Queste le sue impressioni ad AFP: "Sarebbe una gran perdita, come quando se n'è andato Cristiano Ronaldo alla Juventus". Si esprime così Luka Modric, stella del ... Leggi su itasportpress

