A Pontecagnano “SpeTTaTTori”, Tosca si esibisce a Vatolla (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano (Sa) – Riparte il 4 e il 5 settembre, con repliche il 10 e l’11, “SpeTTaTTori” la rassegna teatrale di Campania by Night, questa volta presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano a Salerno. In scena, alle 20.30, “L’Offesa” di Luciana Luppi per la regia di Andrea Carraro, uno spettacolo sul tema della pratica dell’infibulazione. Oltre che dalla prova attoriale la scena è sostenuta anche da installazioni visive a cura di Pietro Lista. Lo spettacolo si dipanerà proprio da una “gabbia” visiva per svolgersi nel piazzale antistante all’ingresso del Museo. Il pubblico nel numero massimo di 50 unità seguirà il percorso segnato da varie opere contemporanee a sottolineare la scelta di ... Leggi su anteprima24

