Violenza sessuale nei confronti di due donne: arrestato tassista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – E’ stata data esecuzione, da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario, a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 46enne romano ritenuto responsabile di due episodi di Violenza sessuale nei confronti di due donne. Il provvedimento cautelare rappresenta l’esito di un’attività investigativa che ha permesso di ricostruire, con esattezza, due diversi episodi avvenuti ad aprile 2017 e gennaio 2020, nei confronti rispettivamente di una ragazza statunitense ed una italiana. Nel primo episodio, il soggetto sottoposto a misura cautelare, sfruttando la propria professione di ... Leggi su romadailynews

lauraboldrini : Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si se… - mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - fattoquotidiano : De Micheli su Giulio Ferrara: “Condannato per violenza sessuale e rieletto. Sono sgomenta. Ho fatto di tutto affinc… - Michelee__e : RT @mariposa034: Non sono 'festini' sono violenza sessuale su minori, ma cazzo perché tentare di sminuire cose gravissime? - MassimoChiaram7 : RT @Today_it: Il tassista accusato di violenza sessuale a Roma -