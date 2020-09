Veronafiere riparte in sicurezza a settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) VERONA (ITALPRESS) – Manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi ripartono in sicurezza a settembre, rispondendo alle esigenze di imprese e mercati.La ripartenza è prevista dagli ultimi protocolli di sicurezza, validati dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) come stabilito con il DPCM del 7 agosto 2020.Veronafiere insieme ad Aefi, l’associazione di riferimento per le fiere italiane, e agli altri player del settore in Italia, ha definito un Protocollo regolamentare (conforme alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) finalizzato a fornire indicazioni organizzative ed operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Veronafiere riparte in sicurezza a settembre - princigallomich : Veronafiere riparte in sicurezza a settembre - pressVRfiere : Fiere, congressi ed eventi ripartono in sicurezza a settembre. Con @infoaefi stilato un 'Protocollo regolamentare'… - ilgiornaledv : Veronafiere riparte in sicurezza a settembre... - nestquotidiano : Veronafiere riparte in sicurezza a settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Veronafiere riparte Veronafiere riparte a settembre TgVerona Fase 3: protocollo antiCovid VeronaFiere

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Veronafiere insieme ad Aefi, l'associazione di riferimento per le fiere italiane, ha definito un protocollo di misure antiCovid,durante le manifestazioni e gli eventi che ri ...

Veronafiere riparte in sicurezza a settembre

VERONA (ITALPRESS) - Manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi ripartono in sicurezza a settembre, rispondendo alle esigenze di imprese e mercati. La ripartenza é prevista dagli ultimi protocoll ...

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - Veronafiere insieme ad Aefi, l'associazione di riferimento per le fiere italiane, ha definito un protocollo di misure antiCovid,durante le manifestazioni e gli eventi che ri ...VERONA (ITALPRESS) - Manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi ripartono in sicurezza a settembre, rispondendo alle esigenze di imprese e mercati. La ripartenza é prevista dagli ultimi protocoll ...