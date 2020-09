Venezia: Luchetti, ritratto di famiglia in un inferno (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Le conseguenze dolorose della fine di un amore, la devastazione che lascia quando l'ostinazione di restare insieme, di restare comunque una famiglia, producono tormento, ... Leggi su corrieredellosport

WeCinema : #Venezia77: Dal 2 al 12 Settembre la Mostra. 'Lacci' di Daniele Luchetti inaugura una Mostra molto attenta al cinem… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: Al via #Venezia77: in diretta su @raimovie, @RaiPlay e per la prima volta disponibile anche in LIS - ceranto : RT @Raiofficialnews: Al via #Venezia77: in diretta su @raimovie, @RaiPlay e per la prima volta disponibile anche in LIS - alexbarbera : RT @Raiofficialnews: Al via #Venezia77: in diretta su @raimovie, @RaiPlay e per la prima volta disponibile anche in LIS - Raiofficialnews : Al via #Venezia77: in diretta su @raimovie, @RaiPlay e per la prima volta disponibile anche in LIS… -