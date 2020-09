Tiffany Diamond: la leggendaria pietra gialla protagonista di «Assassinio sul Nilo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Molti lo ricorderanno per averlo visto al collo di Lady Gaga proprio un anno fa. La cantante, in occasione degli Oscar 2019, catalizzò l’attenzione non solo per il suo struggente duetto con Bradley Cooper, ma anche per la luce a tinte yellow emanata dal suo prezioso collier. Stiamo parlando del Tiffany Diamond, uno dei diamanti gialli più grandi e belli al mondo. Lady Gaga agli Oscar 2019 con il Tiffany Diamond – ©Getty Leggi su vanityfair

