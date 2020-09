Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: l’annuncio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berluconi è positivo al covid, ma le fonti azzurre ci hanno tenuto a rassicurare i cittadini: nonostante la malattia, continuerà con il suo lavoro. Silvio Berlusconi, come riportato dall’Ansa, è risultato essere positivo al coronavirus, ma le fonti azzurre ci tengono a rassicurare i cittadini sulle sue condizioni, affermando che nonostante la malattia continuerà … L'articolo Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: l’annuncio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Quot_Molise : Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 | - lorepregliasco : RT @matteorenzi: Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus -

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 set - Silvio Berlusconi e' risultato positivo ad un test per il coronavirus. Lo rende noto Forza Italia in un comunicato "In seguito a un ulteriore controllo ...18:49Aumento di contagi in Italia e in Sicilia: nell'Isola 50 in più d'ieri 18:49Silvio Berlusconi positivo al coronavirus 18:37Lentini, l'assessore Messina dà il patrocinio a iniziativa di Fratelli ...