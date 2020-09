Scuola, test sierologici gratuiti per i docenti: l’iniziativa a Napoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il coronavirus è piombato nella vita di tutti sconvolgendo abitudini e routine. Smart working e didattica a distanza hanno sostituito il recarsi in ufficio e l’andare a Scuola. Lentamente, però, si sta assistendo alla ripartenza. La Scuola riaprirà. Riecheggerà il suono della campanella nei corridoi e gli studenti torneranno ad occupare il proprio posto dietro al banco così come le insegnati torneranno alla lavagna davanti la loro platea di alunni. In questi giorni c’è stato chi si è detto insoddisfatto del sistema messo in campo per garantire i test sierologici al personale scolastico e a quest’accusa ha prontamente risposto Pina Tommasielli, componente della FIMMG Napoli e ... Leggi su anteprima24

ItaliaViva : .@matteorenzi a Carrara: 'Per la scuola test sierologici, non banchi a rotelle' - Open_gol : l primario del Sacco di Milano anticipa un sistema rapido sul quale sta lavorando il suo team, con test più veloci… - matteorenzi : Siamo stati primi a chiedere di pensare a #scuola ed #università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità. È r… - qn_giorno : #Lecco, personale della scuola ai raggi X: quasi tremila prenotati per il test - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #Lazio sieroprevalenza 1,2% su 10.000 test al personale dal 20 agosto: sono 120 lavoratori scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola test Scuola, test all'ingresso e ai grandi eventi: l'Emilia-Romagna apre Redattore Sociale Scuola, via ai corsi di formazione Iss per la figura del responsabile Covid

Roma, 1 settembre 2020 - L'Istituto superiore di sanità (Iss) e il ministero dell'istruzione organizzano i corsi per la formazione dei responsabili Covid nelle scuole. Al via l'educazione di una nuova ...

Riaprono le scuole a Wuhan: rigide misure di sicurezza ma niente mascherine

Molti studenti oggi in Cina hanno cominciato il nuovo anno scolastico in un misto di nervosismo ed entusiasmo. Nella sola Wuhan, megalopoli primo epicentro della pandemia, hanno riaperto i battenti 2.

Roma, 1 settembre 2020 - L'Istituto superiore di sanità (Iss) e il ministero dell'istruzione organizzano i corsi per la formazione dei responsabili Covid nelle scuole. Al via l'educazione di una nuova ...Molti studenti oggi in Cina hanno cominciato il nuovo anno scolastico in un misto di nervosismo ed entusiasmo. Nella sola Wuhan, megalopoli primo epicentro della pandemia, hanno riaperto i battenti 2.