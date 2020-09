Roma, tassista arrestato per aver abusato di due clienti (Di mercoledì 2 settembre 2020) tassista arrestato a Roma per aver abusato due clienti. Gli episodi sono avvenuti tra aprile 2017 e gennaio 2020. Roma – Un tassista è stato arrestato a Roma per aver abusato di due clienti. Come scritto da La Repubblica, i due episodi sono avvenuti tra aprile 2017 e gennaio 2020 con il fermato che si trova ai domiciliari in attesa del processo. La denuncia è stata presentata dalla seconda vittima con i carabinieri che hanno presentato la foto dell’uomo anche alla turista americana palpeggiata nel 2017. La giovane ha riconosciuto il suo violentatore con il fermo scattato. Da capire se altre persone sono state vittime del fermato oppure ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Violenta due ragazze a Roma, tassista di 46 anni finisce agli arresti domiciliari - Agenzia_Ansa : Abusa di due clienti, arrestato tassista a Roma #ANSA - Corriere : «Ha stuprato due clienti»: in manette tassista di 44 anni. Forse altri casi - ringetto65 : RT @virginiaraggi: Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti… - NewsMondo1 : Roma, tassista arrestato per aver abusato di due clienti -