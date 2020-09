Riso e lenticchie, ricetta facile e veloce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se cercate una ricetta originale per un pranzo veloce o una cena in famiglia questa ricetta per il Riso e lenticchie è perfetta. La preparazione è rapida e veloce, un piatto comodo da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 310 g di Riso150 g di lenticchie secche1-2 cucchiai di salsa di pomodoro1 gambo di sedano1 patata molto piccola1 carota1 pezzetto di cipolla1 spicchietto d’aglio1 ciuffo di prezzemolo3-4 cucchiai di olio evoSale fino q.b.Iniziamo la preparazione del Riso e lenticchie mettendo le lenticchie in acqua fredda almeno un paio di ore prima di ... Leggi su termometropolitico

La dieta delle lenticchie promette di far perdere fino a 5 kg: il menù tipo, i benefici e le controindicazioni.

Ecco la “Buddha bowl”:

Buddha Bowls, di cosa parliamo? Rotonde come la pancia di Buddha, colorate come l’arcobaleno. E che bello è mangiare da una ciotola? Sono l’unica che ne collezione a bizzeffe? Ho questa attrazione fat ...

