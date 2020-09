Rientro a scuola, servono tamponi costanti come per i calciatori. O l’istruzione conta meno? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Distanziamento, mascherine, sanificazione, disinfettanti, termoscanner, percorsi obbligati, banchi monoposto, aule inadeguate, organici insufficienti, trasporti da definire, orari da determinare, doppi turni responsabilità legali. Ho sicuramente dimenticato qualcosa in questa estate da incubo per chi nella scuola, e rappresenta la maggioranza, si è trovato nella condizione di decidere come far ripartire le lezioni in sicurezza. Conosco moltissimi dirigenti scolastici, collaboratori ed insegnanti che hanno “smontato” e rimontato le modalità di lezione a seconda delle circostanze, delle circolari ministeriali e delle indicazioni del comitato tecnico scientifico. So quanto queste persone stiano impegnandosi allo spasimo per poter dire, consapevoli delle necessità di sicurezza sociale da garantire: siamo pronti ad ... Leggi su ilfattoquotidiano

